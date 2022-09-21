本土疫情持續燒，今天新增46673例本土、39例死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中最年輕的是一位3歲男童，確診隔天早上被家長發先趴在床上無反應，到院時已沒有呼吸心跳，在9月17日死亡。

羅一鈞指出，今天新增39例死亡個案，其中年紀最小的是一名3歲的男童，有語言發展遲緩，8月6日接種1劑疫苗，9月16發燒、流鼻涕、寒顫、頭痛，快篩陽到醫院就醫確診後返家服藥、進行居家照護。隔日早上，家長發現趴在床上沒有反應，疑似有嘔吐物，通知救護車急救，到院時已無心跳呼吸，急救無效，9月17當日死亡。司法相驗死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染，以及新冠確診，歸類為家中死亡。

羅一鈞表示，今增107例中重症，其中有中症63例、重症44例。在重症的部分，12歲以下新增6例兒童MIS-C的案例，年齡介於1歲到10歲之間，分別是3男3女，其中有2人年僅1歲、2人4歲、1人5歲、1人10歲。而這6位兒童之中，只有10歲男童打過1劑，其他5人都沒有打過疫苗。

羅一鈞也說，兒童MIS-C的個案中，其中一名4歲女童相隔101天出現MIS-C症狀，是目前間隔時間最長發病的案例，個案在5月28日確診，沒有接種疫苗，沒有慢性病。康復後，在9月6日開始出現發燒與腹痛症狀，9月9日至急診，原本診斷為急性腸胃炎住院，但住院後出現結膜炎、草莓舌、嘴唇乾裂，改診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，9月15日出院。

羅一鈞表示，另1名病況較嚴重的是5歲男童，無慢性病史、未接種疫苗，7月20日確診，8月29日起出現發燒、紅眼、腹痛、皮疹等，9月5日至門診，懷疑為MIS-C住院，住院後因為超音波顯示冠狀動脈擴大，以及心臟收縮力下降，因為血壓偏低，疑似心因性休克，9月6日轉入加護病房，經過免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉，9月17日出院。

根據指揮中心統計，國內兒童重症累計219例、33死亡，MIS-C140例、腦炎31例、肺炎23例、哮吼症11例、家中死亡8例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。