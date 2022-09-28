庹宗康、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、姚元浩、浩子以及莎莎今（28日）出席《嗨！營業中》記者會，鬼鬼以抽籤方式成為新店長，她受訪時笑著表示已經比較少哭，但情緒仍不太穩定，曝節目錄了4、5集已有過2次「爆炸」。

鬼鬼透露一次是玻璃爆炸，敘述姚元浩當時拿玻璃碗放在卡式爐上燒水，儘管眾人勸說，他仍堅持「不試怎麼知道」，果然5分鐘後真的爆炸，整個波及到鬼鬼跟浩子，所幸無人受傷；另一次的人體爆炸，是指她與炎亞綸發生衝突，至於原因則先賣關子，庹宗康表示等大家看了節目就會非常清楚。

《營業中》因分家，被問算接替楊銘威？浩子趕緊說沒有，製作人也稱完全沒有接棒這個議題，是全新的節目。浩子坦言第一次錄影完覺得蠻挫折，「比如說在討論的時候，他們非常熱烈，而且他們已經有默契了，我跟莎莎2個人就插（話）不進去，很想要貢獻什麼。」

浩子還透露庹宗康還走到攝影機後面，用嘴型提醒他說「你記得講話」，但他當下真的沒辦法，直言：「回去就有點挫折。」也坦言一開始的確有點像外人，不過現在也慢慢融入，莎莎也開玩笑說：「我們都在夜深人靜時互相取暖。」