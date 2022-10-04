隨著疫情趨緩，各國邊境開放鬆綁，許多人開始規劃出國度假，知名作家苦苓與愛妻Jessy日前飛去冰島度假，目前回國正在進行3+4隔離的他，除了透露這趟旅程花費之外，也列出在冰島眼見的當地10個不可思議之處，引起網友一陣討論。

苦苓與愛妻近日剛從冰島遊玩後返國，他表示目前正在進行3+4隔離，至於總共花費多少錢還不敢去算，接著點出這趟旅程中，眼見的10大不可思議，像是「不只天上常常有彩虹，很多地上也有彩虹」、「一天之內可以下雨好幾次、又放晴好幾次」、「一碗拉麵、一個漢堡都要400到500台幣」、「即使外面氣溫零度也有人穿短褲，甚至穿短袖」、「別人火山爆發是災難，冰島火山爆發卻是觀光賣點」、「不管買什麼都可以用刷卡，就連上公共廁所也可以刷」等等。

不過最令苦苓驚訝的是除了剛進機場的外國旅客之外，全國沒有一個人戴口罩，讓他坦言前幾天還有點不習慣，眼見他分享的所見所聞，也吸引一票網友留言：「好奇大家都沒戴口罩，是不是病毒無法存活在低溫的環境」、「北歐非常盛行刷卡，然後天氣比女人還女人」、「真的很有趣，我對冰島印象只是從電影來」。