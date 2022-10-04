知名網紅黃琳，以甜美臉蛋與不科學的火辣身材聞名，被網友封為「兇版Angelababy」、「世新女神」，因為常在社群網站分享大尺度福利照，IG吸引超過88萬人追蹤，人氣居高不下，近日上傳一支賣萌短片，只見一對傲人車頭燈不僅佔據大半個畫面，還對著鏡頭狂晃，讓所有人看了鼻血直流。

黃琳在instagram上傳一支短片，只見她用特效在頭上弄出一雙兔子耳朵，對著鏡頭擺出甜美笑容及吐舌等搞怪表情，更不忘賣萌裝可愛，讓所有人看得心花怒放，而她當天穿著深V連身衣，除了直接露出深邃事業線，一對超巨車頭燈更是幾乎要從上衣炸開，尤其當她對著鏡頭扭動身軀時，更是隨著節奏震動，近拍時還佔據大半個畫面，讓所有人害羞到眼睛不知該往哪看。

黃琳這支短片吸引近3萬人按讚，網友紛紛留言：「太可愛的兔兔」、「這世上原来真的有仙女」、「會不會太重啊」、「多多自拍，不多發自拍太對不起你的美麗容顏了」、「天使般的美麗」、「琳就是我的小太陽」、「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」。

黃琳除了分享養眼照之外，之前更上傳表情還沒擺好被拍的NG照，只見眼歪嘴斜模樣全曝光，甚至還把臉部表情放大，並在頭上加了3個問號，似乎疑惑拍照當下怎會擺出這個表情，也讓人見識到她私下不計形象的一面。