近年南韓掀起戀愛實境秀熱潮，不只各式新概念戀愛綜藝節目陸續推出，節目尺度也越做越大，雖然屢次在觀眾三觀底線反覆橫跳，卻也創下不少收視佳績。近日，就有節目再破道德約束，以「一夜情」為主軸推出《只是睡覺的關係》，再度引發網友熱議。

韓國這兩年陸續推出各式新概念戀愛綜藝。包括將「狼人殺」、「天黑請閉眼」融入戀愛實境秀的《戀愛黑手黨》、以男性專屬戀愛為主題的真人秀《男人們的戀愛》、和已經分手的前任在同間房子與其他異性朝夕相處的《換乘戀愛》等，雖然每次推出都讓網友們大呼無法接受，但眼睛卻很誠實地按時收看。觀眾們為討論劇情發展，次次都在網上掀起不少話題度，帶動投資人看中戀愛綜藝的商機。

影音平台Wavve也搭上這股熱潮，推出《只是睡覺的關係》。節目中主打｢先睡覺再試著交往」，以「一夜情」為主軸，意圖呈現「MZ世代」（指於1981年至2010年之間出生的人們）的戀愛觀。從Wavve釋出的預告片中可看到男女嘉賓同床共眠、磨蹭大腿的畫面，甚至房內浴室玻璃都是霧面材質，依稀可見裡面人洗潄的模樣。大膽挑戰人性慾望的內容，讓節目還未開播，便遭到網友們大肆批評。

《只是睡覺的關係》預告片中，可見一些男女間過於親密的相處。（圖／翻攝自YouTube《Wavve》）

網友們在預告片底下瘋狂留言，先是指出MZ世代不背「一夜情」這口鍋，表示「MZ世代才沒有只追求性本能」、「這只是不尋常的人的混雜生活，所以不要拘泥於MZ一代」。後又對節目將人性慾望赤裸裸地展現出來相當不滿，直言「我希望節目被取消」、「真的越界了。」