樹德科大學務處課服組所屬的學生社團，今年在教育部「111年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」各類獎項中大放異彩，共獲得5獎殊榮，學生們將此殊榮與校方分享。

日間部學生會在第一大類的綜合表現獎榮獲最高榮譽的卓越獎，以及第二大類的單項傑出獎榮獲選舉制度傑出獎與特色表現獎。基層文化服務社獲服務性社團的特優獎，火舞文化藝術推廣社在康樂性社團獲優等獎。

獲獎團隊選在今（28）日教師節將獎盃及榮譽獻給學校，由校長陳清燿代表受贈。獻獎儀式各社團新任及卸任幹部都出席，為彼此加油打氣。

陳清燿說，擔任學生會幹部是個人的歷練，但對學校與同學二者的影響力是相等的；對個人而言，在大學擔任幹部，可以了解組織的意義、事務管理的調整、或是運作模式，無論是人際關係或是經驗累積等都是未來可著墨的方向。

陳清燿並舉例留任學校擔任教職的校友，包括行銷系專任教師兼公共事務處處長邱志仁與生活產品設計系專任教師傅首僖二人，都是在校期間表現傑出與活躍於社團的學長，是大家學習的典範。