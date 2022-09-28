民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室發言人何博文今（28）日到新北地檢署控告侯友宜選舉辦公室偽造警察大學「聲明」，下午侯辦公布警大發布聲明相關證據，強調「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」。警大今晚指出，對話截圖是媒體聯絡承辦人接受記者電詢的個人筆記，並非校方發布的聲明，因未經長官批准授權，將議處承辦人員疏失。對此，新北市長侯友宜晚間出席活動受訪時簡短表示，尊重。