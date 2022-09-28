美國消費者物價指數（CPI）雖仍在高點徘迴，但觀察近幾次數據可以發現，能源價格已經有明顯的回落。美國總統拜登周二（27日）敦促加油站營運商降低價格，因為能夠讓人民省不少錢，不過專家卻直批這根本偏離現實。

華盛頓郵報報導，拜登在白宮的會議上表示，儘管上個月油價大幅下跌，但仍需要很長一段時間才能緩解消費者的痛苦。他說：「我們仍未看到國內油價反映成本，石油和天然氣公司仍在創造高達數十億美元破紀錄的利潤」。

拜登說他所要傳達的訊息很簡單，只是呼籲營運加油站和制定汽油價格的公司降低售價，以反映成本。他強調：「現在就開始做，這能幫助人民省下很多錢」。

對此，商業戰略公司Captjur執行長比爾布魯（Bob Bilbruck）質疑拜登這項建議偏離現實，熟稔加油站型便利商店業務的他表示，加油站實則利潤非常的微薄，可能是從散裝燃料供應商購買，又或者直接向生產商購買，也因此加油站同業間的價格競爭十分激烈。

比爾布魯說，這是很單純的供需問題，鑽探活動下降，天然氣、石油的精煉也減少，那價格自然會上漲，「這是很基本的經濟學，如果拜登希望實際發揮能夠為消費者降低成本的影響，他有很多事可以做」。