城男舊事心驛站為全國首創服務男性的社福據點，29日公布男性育兒調查報告結果。（張芷瑜攝）

如何適應從丈夫到新手爸爸的角色，一直是男性照顧孩子時所需經歷的課題，城男舊事心驛站29日公布男性育兒調查報告結果，發現越年輕的男性認為生育所得到好處越低、40歲以下的生育考量是有無長輩能照顧孩子等，親職專家魏瑋志則表示，男性通常不太傾訴自己的內心，遇到苦常選擇自己吞，他鼓勵大家可以多跟伴侶聊聊自己的狀況，適時抒發情緒。

城男舊事心驛站連續2年藉由網路調查男性的育兒現況與態度，今年收回1618份有效問卷，調查後發現男性認為生育所帶來的優點，依序為「親密感連結」、「愉悅滿足和能力感」、「傳宗接代與生命延續」、「促進伴侶關係」。

另外，調查結果也顯示，「年紀越年輕的男性認為生育所得到好處越低」，進而不願生育小孩，其中，33.25％男性認為養育子女的負擔以經濟壓力最大宗，25.34％認為教養責任為生活壓力的來源，11.31％男性則擔心子女未來要面對社會競爭壓力，最後，9.46％男性認為，生育子女會占用自由時間且影響夫妻生活、興趣。其中，40歲以下的男性族群認為，若家中有長輩能協助照顧小孩為重要的生育考量因素。

魏瑋志說明，從數據可以看出年紀越小未婚，會對生養小孩更擔憂，因為未來的不確定感會變責任感，擔心無法給孩子更好生活環境，但其實很多擔憂都是想像的，因為男性常會受到同儕比較、社會價值觀、傳統價值觀影響，當每位爸爸把這當成責任，就會產生很大的壓力。

魏瑋志也說，當父親常會面臨職場衝刺期跟孩子成長期重疊的狀況，當育兒遇到壓力，這些擔憂應要找人抒發，但男性通常不太傾訴自己的內心，這也是受到從小到大的價值觀影響，遇到苦需要自己吞，他也想鼓勵各位爸爸們，可以多跟伴侶聊聊自己的狀況。

梁爸爸表示，從來沒有人說要怎麼育兒，這都是新的體驗，希望城男舊事心驛站之後可提供諸如如何帶孩子，跟伴侶溝通等活動，或是一個抒發管道，許爸爸則表示，當初也因為女友懷孕，經歷過很多掙扎才走過那段路，也坦言男性要自我吐露相對不容易。

台北市家防中心主任陳淑娟表示，城男舊事心驛站為全國首創服務男性的社福據點，目的為推動性別平權及提供男性各項支持，除了有形的生育鼓勵，也需要適時提供服務減緩大家育兒所產生的精神負擔。

此外，城男舊事心驛站將招募未婚或已婚的45歲以下男性，在10月初進行為期8周的男性生養焦慮探索團體，也預計在明年推出「爸爸先修班」、「好孕氣伴侶溝通工作坊」、「爸爸應援團」等課程，讓男性在成為父親的道路上不孤單。

台北市城男舊事心驛站新手爸爸育兒伴侶