2022九合一大選逼近，前高雄市副市長李四川1日首度回到高雄為藍營議員、市長參選人柯志恩輔選，李四川首站到高市議員陳若翠的競總成立大會，他致詞時提到高雄嚴重的浮屍問題，「如果我們還在高雄市政府，會發生這樣問題嗎？」這點讓他相當困惑，也對高雄市民非常抱歉。

李四川卸任副市長後，回到民間工作，隨著選舉日益逼近，李四川首度南下高雄輔選，即便他已經離開高雄一段時間，但「川伯」在高雄的人氣不減，一到陳若翠的競總成立大會現場，群眾爭相向李四川打招呼，並替他加油打氣。

李四川先以逗趣方式向大家問好，他表示，很久沒有來高雄了，真的很想念大家，自己已經胖了5公斤，現在講話要縮小腹，由於他目前在私人公司上班，所以只有假日能幫忙輔選，絕對不能影響到現在的公司，否則之前在高雄的工作沒了，現在台北又沒工作的話，那就麻煩。

李四川指出，柯志恩930造勢晚會他從頭看到尾，有聽到很多人在台上點出高雄愛河、蓮池潭浮屍頻傳的事件，但是他沒批評高市府，反而感覺非常內疚，一直在想「如果我們還在高雄市政府，會發生這樣的問題嗎？」 他要代表他們的團隊向大家深深一鞠躬並跟高雄市民說聲抱歉。

李四川表示，柯志恩這次選高雄其實非常辛苦，也比他還勇敢，有很多人問他為什麼不下來選高雄市長？他認為，應該要讓年輕人來拼，況且柯志恩任何條件都比他還好，當然要力挺柯志恩當選高雄市長。

李四川指出，他先前在高市府任職1年多，感謝國民黨議員支持，尤其陳若翠更是情義相挺，所以一定要來幫陳若翠站台，晚上他們也會一起到六合夜市逛街、吃東西，這是他以前從小琉球老家要回台北前必經的行程，他最愛的就是夜市內的芒果青，晚上要來好好回憶一下。