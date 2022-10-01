民進黨近期猛攻新北市長侯友宜「學士跳博士」資格，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今（1）日同台接受訪問，柯文哲轉頭笑問侯友宜「你會意外嗎？」「我連看都不想看！」

民進黨近期猛攻新北市長侯友宜「學士跳博士」資格，儘管侯辦早已出示證據強調「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實！」且入學資格也合乎規定，綠營、警大仍糾結於「有沒有發聲明」，校方還卸責基層承辦人。

回顧事件之初，警大公關室接到媒體電詢侯「學士跳博士」資格，當時的回應即代表校方立場，是再正常不過的事。而後卻變成警大發聲明反駁，公關室媒體聯絡承辦人未經長官核准授權就擅自回答。警大回應無疑是「此地無銀三百兩！」證實警大確實曾回應媒體。

台北市長柯文哲和新北市長侯友宜今（１）日一起受訪，被問到侯友宜頻頻被打警大博士學歷，柯文哲輕鬆說，「坦白講，那件事情我連看都沒看！」侯友宜聽到大笑！柯文哲接著說「最近都在討論學歷，有夠煩！第一次林智堅還會看一看，張善政就不怎麼看，到高虹安我連看都不想看！」

而對於侯友宜被追殺學歷一事，柯文哲轉頭問侯友宜「你會意外嗎？」接著兩人也大笑！