桃園觀音台61線32K處今早有腐蝕性化學液體外漏長約1公里路面，造成3名單車騎士灼傷送醫治療。大園警方調閱監視器找到外泄車輛，通知許姓駕駛到案說明，經瞭解是車上載運的液鹼因塑膠桶槽破裂導致外泄，因現場無法將洩漏點停止，故先折返回公司。後續桃市府環保局依違反水污染防治法告發並限期改善。

環保局指出，今早7時接獲通報台61路面有腐蝕性液體，派員於8時10分趕抵現場，警消已在前後路段拉起封鎖線管制交通，經現場以pH試紙檢測該液體pH值14，為強鹼性物質。

經了解，許男為觀音區某化工公司駕駛，今晨5時許載運分裝於3個3噸槽桶的液鹼（45％氫氧化鈉）共8.940噸，前往新店送貨，行經台61快速道路北上32K時，看後照鏡發現有液體噴濺，下車查看發現其中1個黑色塑膠桶槽破裂，因現場無法將外漏點停止，故開至大園交流道下，先折返回公司。

環保局調查發現，泄漏液體從高架路段流至下方平面道路，續流至道路側溝下游，已違反水污染防治法第30條第1項第2款，並依同法第52條第1項規定告發，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並通知限期改善。環保局也責成該化工公司立即派水車清洗路面，並將沖洗出的汙染物抽到廠內廢水場處理。