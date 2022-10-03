BWF世界巡迴賽超級100系列加拿大羽球公開賽，台灣兩組人馬闖進決賽，混雙決賽大會第7種子、寶島組合葉宏蔚／李佳馨12比21、21比12、21比15逆轉勝大會頭號種子、日本組合綠川大輝／齋藤夏，收下搭擋以來第1座超級系列賽冠軍；壓軸登場的女單決賽，寶島女將宋碩芸則是16比21、15比21比敗在地主女將李文珊拍下，無緣冠軍。

男子選手葉宏蔚左手持拍，今年和女將李佳欣合作混雙，本季先從未來系列賽奮戰，後陸續挑戰國際系列賽、國際挑戰賽，打下3座冠軍，目前世界排名第70，這一站來到超級100系列加拿大公開賽，兩人持續展現磨練成果，前兩輪都直落二過關，準決賽和決賽都是先輸一局倒吃甘蔗，並收下冠軍。

女單決賽首局開賽世界排名第13的李文珊便打出3比0攻勢，世界排名第68的宋碩芸一路在後頭追趕，最近將分差縮小到2分，可惜被李文珊連得3分再度擺脫而讓出首局；第2局仍是李文珊先站上領先位置，小宋曾追到9比9平手，無奈就差一口氣超前，中後段李文珊再一波連得5分鞏固領先，進而留下冠軍。

宋碩芸本季成績不錯，5度打進決賽，可惜和冠軍緣分差了一點，其中奧地利公開賽、法國南特國際挑戰賽兩站賽事決賽都飲恨同胞許玟琪，不過加拿大一戰女單準決賽逆轉西班牙奧運金牌、前世界球后馬琳（Caroline Marin），是精彩的代表作。