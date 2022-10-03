2022年10月1日凌晨0點整，於中央山脈北一段登山口「勝光」，古明政與周青兩位越野超馬選手，將按下碼錶，展開9天8夜的中央山脈越野挑戰，兩人計畫以「最多山頭、最高爬升、最長距離、最少日數」，來完成由北到南的中央山脈全境挑戰。

古明政表示，這次計畫是一件非常興奮的事，經歷兩年多次的模擬已有充分的把握；周青則認為天氣是這次挑戰最關鍵的因素，特別是第一天，如果能在良好天候下，從南湖大山穿越巴巴山，進入設定的第一天休息營地，這會對他們的9天的挑戰有很大幫助。

這次古明政、周青的9天中央山脈挑戰獲得許多山友的支持，包括以「台灣龍虎鳳越野協會」為主的8支補給隊伍，將在9天內分別從台灣西部、東部上山支援補給，參與任務的的山友、跑友超過50人，古明政、周青預計10月9日中午抵達中央山脈南一段登山口「特生中心藤枝試驗站」，當天由行政院政務委員張景森參與紀錄的任務。