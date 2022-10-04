按摩師小姐小麗（化名）被警方查獲在生活館內與男客從事性交易，挨罰6000元，她不滿警方逕自從她皮包查扣500元就認定她從事半套性交易並向法院聲明異議。法官審理時，男客在接受警詢時表示小麗有問他「那邊要不要按一下？」，他回答「隨便阿！」，小麗便開始幫他打手槍，完事後還付了500元的費用，法官因而認定警方的處分並無違誤，裁定駁回小麗的聲明異議。

據判決書指出，小麗在今年1月17日下午2時許，在北市某生活館內，與男客從事半套性交易，經員警查獲，依《社會秩序維護法》第80條第1款之規定，裁處聲罰鍰6000 元。

小麗不服，向法院聲明異議，辯稱並未與男客進行半套性交易，警方查獲皮包內之500元現金，是原本即放置於皮包內之金錢，並非男客額外交付之半套性交易費用，並表示男客於警詢所述，並非事實，該生活館僅有3張按摩床位，空間不大，床位間僅以活動布簾遮住，毫無隱密性，不可能與男客從事性交易，原處分機關於未予詳查，及逕自沒入該500元現金，並對其裁處罰鍰，認事用法，顯有違誤。

男客於警詢時證稱，當日中午約12時許，他自行進入該生活館消費，一開始由現場負責人櫃台跟他去接觸，詢問他有沒有指定，他說沒有，只有說要瘦的，後來櫃台便帶他至個人按摩包廂後，先向他收按摩費用1300元，換上店家供的黑色紙內褲，之後按摩小姐來為他進行服務。

過程中小姐先幫他按摩，最後時間快到時，按摩小姐叫他轉過來正面繼續按，之後她就手指比生殖器，問他「那邊要不要按一下?」，他就說「隨便阿！」，然後她就開始幫他打手槍，直到射精為止，之後她便使用熱毛巾幫他擦拭，並問「要不要洗澡？」，但他不喜歡在那邊洗，便起身在包廂內換衣服，按摩小姐向他收完500元，隨後就離開該店了。

士林地院審理認為男客與小麗並不認識，也素無仇怨，男客自無設詞誣陷小麗之動機，且男客亦因本件半套性交易案件，經警方以違反《社會秩序維護法》第80條第1款裁處1,500 元罰鍰在案，因此法官認定小麗確實從事半套性交易，不採信她的辯解，警方的處分並無違誤，裁定駁回她的聲明異議。