依《勞動基準法》及紀念日及節日實施辦法規定，國慶日放假1日，勞動部表示，國慶日為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給，但按月計酬勞工無論在國定假日出勤時間再短，雇主仍要給付全天正常工時（8小時）加倍工資，違反可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛舉例，如果勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，今年會形成3天連假，假設月薪為3萬6000元的勞工、推算平日每小時工資額為150元，出勤8小時。

周六為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項規定計算，應加強1900元；周日為例假日，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作；周一為國定假日，休假日出勤加倍發給工資，應加發1200元。

黃維琛提醒，依勞基法規定「雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給」，該休假日為國定假日及特別休假，因此只要事業單位在國定假日要求按月計薪的勞工出勤，就要加發當天正常工時工資，以今年月基本工資2萬5250元試算，至少要給付842加班費。