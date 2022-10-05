彰化縣政府舉辦「彰化縣各級學校家長會長授證典禮」，彰化縣長王惠美與會頒發感謝狀與證書。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦「彰化縣各級學校家長會長授證典禮」，彰化縣長王惠美與會頒發感謝狀與證書，並表示縣府挹注54億5750萬1569元在校舍建築安全及充實學校教學設備，但縣尚有32校老舊廁所需要改善，中央工程款遲未核定，縣府再自籌8732萬8405元改善老舊廁所；並補助學校教職人員共用的辦公室裝設冷氣經費1057萬5000元，總計近經費1億元。

王惠美感謝家長會長，在疫情期間，協助學校準備相關防疫物資，使師生擁有安全優質的學習環境；恭喜111學年度新任的家長會長，相信在前任會長們奠定的基礎下，「一棒接一棒」「棒棒都是強棒」。

彰化縣班班有冷氣，含電改工程、冷氣及能源管理系統經費共21億3111萬189元，213校約10萬9500名師生受益，共新設1萬2646台冷氣，並持續獲得教育部補助電費及維護費4685萬9000元，搭配廠商至少7年以上保固措施，讓這個夏天學子涼快學習，縣府也考慮到不少教職員的辦公室相當悶熱，再投入補助，讓教師備課、休息，行政作業也能有冷氣。