繼昨日在中央黨部召開記者會，揭露蔡適應與黑道之間的特殊關係後。文傳會副主委同時也是台北市議員王鴻薇今(5)日，於個人臉書再度開嗆「四問蔡適應」，要求蔡適應直球對決的回答，交代清楚和黑道之間過從甚密的關係。

王鴻薇所列出的四項提問分別是：一，蔡適應你的服務處房屋所有人是不是睿森營造；二，睿森營造負責人陳清源是否做過你的助理；三，陳清源是不是綽號「排骨」，是天道盟太陽會成員；四，陳清源最近是不是因恐嚇勒索被偵辦。

蔡適應這起黑道事件的疑雲源自於今年九月，遭前國民黨青年團總團長呂謦煒踢爆，7/24日疑似教唆小弟，用土方介入糾紛勒索業者，遭警方逮捕的天道盟太陽會陳姓大哥，與蔡適應服務團隊中的陳清源助理同名同姓，名片的電話號碼完全相同，經營的土方公司更位在蔡適應服務處樓上。

4日王鴻薇更揭露，陳清源不僅是蔡的立院助理，同時也是蔡適應服務處的房東。蔡與陳之間的關係，也絕非僅是助選助理這麼簡單，兩人之間的利益關係緊密的連結在一起，而當中又有多少權力與利益交換，外界也不得而知。