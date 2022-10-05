處處充滿嚴謹，但又藏著讓人會心一笑的細節特色，可以說是Miu MIu本季最強烈的特色。「這個系列強調由現實構築出時尚，並由時尚改造現世。」Miuccia Prada本人在會後的新聞稿上留下了這段頗具哲學意義的話語。確實，觀看本季Miu Miu秀服常常會浮現許多疑惑，如秀上Model會在長袖衛衣套上長袖上衣，再套上短袖上衣，混亂風格的穿著讓人思考衣物穿著的實際功能是什麼？時尚又是什麼？Miuccia Prada在第一套服裝就將這個問題丟給我們，讓眾人去思考－我們心中的時尚，長什麼模樣？

對於本季服裝，她不下任何注解，但她花了更多時間談論時尚這件事，更說自己不排斥奢華元素，但無意義的奢華與排場，對她來說則是負擔。（I’m not anti-fashion but I’m anti-ostentation.）也因此在本季服裝設計，我們看到大量多層次同質性服裝的搭配，僅透過不同顏色或紋理，去刷出造型層次。

連秀場也以佈置為頗具日常生活的奇異幻想，沙發設計的頗像捲曲的電纜線，接連配合螢幕上出現的鯊魚、花瓣、地球、宇宙，象徵在現世溝通已然無礙，我們可以隨心所欲的獲得想要的資訊。但對於時尚，我們仍舊有太多的未知與太多的可能，Miuccia女士則在這季的Miu Miu裡，為我們打造了另一種全新結果。