ISSEY MIYAKE 2022秋冬從植物獲取靈感，融合羊毛與棉推出「GROW斑斕毛織」系列。（ISSEY MIYAKE提供）

提到秋冬第一印象多為「蕭瑟」故秋冬服裝，大多也以融入秋景的大地色系為主，不過ISSEY MIYAKE現任設計師近藤悟史卻反其道而行，將植物四季之美巧妙地融入於本季服裝中，透過溫暖質地的羊毛與棉，搭配以植物、蔬果萃取的汁液製作出斑斕的織品，而品牌也特別將大型布料空運來台，即日起至11月1日，於麗晶精品 B2 挑空區舉行「GROW斑斕毛織 品牌特展」，讓台灣的民眾也可以一同探索屬於織品與季節交織對話而成的特展。

ISSEY MIYAKE 斑斕毛織高領開釦大衣，8萬300元。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE 斑斕毛織西裝領綁帶大衣7萬5800元、網眼APOC高領長袖上衣1萬3800元、果色毛織寬管長褲2萬2800元。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE 果芯引染系列 ，使用日本百年傳統 shiborizome（紮染技法）繪出垂涎欲滴的果實圖案。（ISSEY MIYAKE提供）

近藤悟史延續三宅一生的服裝理念，除傳承品牌標誌性的縐褶、剪裁和顏色設計外，也力求減低服裝對於環境的浪費與污染，故2022秋冬系列設計團隊運用植物與蔬果萃取汁呈現最真實的色彩，再將織物於提花圓機上，透過溫度控制、布料氈和時間所造成的收縮差，使外層的羊毛與裡層的棉花，展現宛若筆刷的獨特紋理。而本季也可大概分為毛織與織摺系列，同時也推出使用日本百年傳統 shiborizome（紮染技法）呈現果實圖案的果芯引染系列、以新的縐褶技法，展現盛夏的植物蓬勃意象的飛葉揚褶系列，系列單品則涵括西裝、長袖上衣、高領大衣等秋冬必備單品。

ISSEY MIYAKE 飛葉揚褶 系列運用全新縐褶技法，展現盛夏的植物蓬勃的意象。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE 葉絨麻織系列。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE 浪湧針織系列。（ISSEY MIYAKE提供）

為此次特展，品牌也特地自日本空運四塊印有不同花紋的布料，分別以紅色原點象徵種子、灰底搭配橘黃色快象徵初芽、駝色與黃色的組合則代表根、藍色代表莖，除了獨特的花紋，觀展的民眾也可親自感受由羊毛、結合棉花的布料，透過專業技法處理後減少了羊毛織品獨有的刺感，穿著上也減少羊毛服裝容易產生的濕黏觸感。