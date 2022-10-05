世界貿易組織（WTO）預測，明年全球商品貿易將大幅放緩至僅成長1％，因為能源價格飆升、利率上揚，以及食品和化肥費用增加抑制進口需求。

世貿預料，今年的商品貿易將增長3.5％，高於其4月估計的3％，但預期明年貿易增長幅度只有1％，遠低於之前預測的3.4％。

該組織表示，其預測數據存在高度的不確定性，今年貿易增長的預估區間介於2％至4.9％，明年則介於萎縮2.8％至增長4.6％。