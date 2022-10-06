嘉義市商圈「揪尬義電台計畫」店家，揪大家入店聽在地故事。（廖素慧攝）

嘉義市6日發布「揪尬義電台計畫」，店家結合設計師，收錄店家的聲音、代表歌曲，串連地方故事，用聲音訴說嘉義城市生活，進入「桃色燈籠」店家可以聆聽故事，市長黃敏惠表示，嘉義市率全國之先，用聲音作為商圈形象識別。

市府建設處表示，「揪尬義電台計畫」號召林聰明沙鍋魚頭、桃城烹茶、壺豆花、渼橘客新鮮果優格專賣店、噴水雞肉飯小雅店、三哥肉乾、半畝田北方麵食館、名香茗茶、朱家麻花捲及明星音樂會等店家，用親切的款待語調、以1首歌的時間錄製在地聲音故事，推薦代表嘉義精神的3首歌，10個片段及30首歌，組成導覽嘉義生活的專輯。

即日起至今年底，走進掛有桃紅色燈籠的店家消費，掃描DM上的QR Code，戴上耳機能聽到嘉義城市生活的聲音與音樂。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗說，「揪尬義電台計畫」是採訪在地商圈店家收錄聲音，用「聲音」訴說、傳遞在地故事，是前所未有的體驗，店家的感受很深刻，歡迎大家來收聽。

設計師方序中說，嘉義市是全臺最早興建城柵的城市，古城的形狀像一顆桃子，又稱「桃城」，因而設計桃色燈籠，「揪尬義」就是「很喜歡」的台語諧音，還有相揪眾人一同踏進嘉義故事的意涵，英文則是Join Chiayi。

黃敏惠市長戴上耳機聆聽，越聽越著迷，她說，不同時間、空間，聽到聲音傳達每個店家的故事，想像、描繪出獨特的嘉義市，真的很感動，也感受到店家的熱情及魅力，別出心裁，就是嘉義人的獨特。