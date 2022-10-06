連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2022年9月自結合併營收3.64億元，雖月減達19.62％、仍年增達18.9％，改寫同期次高。合計第三季合併營收12.48億元，季增達45.93％、年增達47.74％，回升至近1年半高點。累計前三季合併營收33.09億元、年增8.94％。

瓦城表示，消費者用餐習慣逐漸調回疫前模式，使內用餐飲需求維持強勁，雖然暑期高峰已過，但9月假日訂位持續滿席。同時，中秋檔期推出的限定套餐市場反應佳，除吸引內用客群嘗鮮，亦帶動外帶外送業績成長，外送點用率較平時一般套餐增加3成。

展望後市，因應百貨周年慶即將到來，瓦城集結旗下7品牌推出促銷活動，首度祭出滿額贈明星菜優惠，加強業績成長動能。此外，年末尾牙及春節訂席諮詢已相當踴躍，集團預計10月31日開放春節訂席、11月啟動尾牙專案，可望為第四季營收帶來顯著貢獻。

瓦城截至9月底兩岸門市共139家，包括台灣135家、中國大陸4家。展望後市，瓦城持續拓展深耕台灣，10月28日將於岡山樂購廣場、SOGO高雄店分別開出「瓦城」及「1010湘」新店，合計前10月全台將新展8家店，續朝年底前展店達雙位數目標邁進。

除了下半年重啟展店計畫，瓦城董事長徐承義定調2023年為集團衝刺年，除了全球研發中心將於明年下半年正式啟用，進軍美國計畫亦將重啟、預計明年第三季在南加州開出美國首店，透過持續深耕台灣及進軍美國，目標2025年集團門市達200家。

徐承義認為，瓦城在台灣許多縣市仍有展店空間，預計至2025年「瓦城」及「時時香」均可再開20家，「大心」及「YABI KITCHEN」也將繼續展店，並會再推出新品牌。海外則聚焦進軍美國，中國大陸將暫時維持既有4家門市規模，沒有進一步展店計畫。