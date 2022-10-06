宋芸樺身穿PRADA樽領上衣3萬1500元、背心8萬3000元、褲子5萬7000元、包包 11萬5000元、鞋子4萬元、耳扣1萬9000元。（PRADA提供）
宋芸樺身穿PRADA樽領上衣3萬1500元、背心8萬3000元、褲子5萬7000元、包包 11萬5000元、鞋子4萬元、耳扣1萬9000元。（PRADA提供）
林映唯著PRADA帽子3萬6000元、樽領上衣3萬1500元、外套9萬元、褲子5萬7000元、包包8萬6000元、鞋子4萬1000元、耳扣1萬9000元。（PRADA提供）
林映唯著PRADA帽子3萬6000元、樽領上衣3萬1500元、外套9萬元、褲子5萬7000元、包包8萬6000元、鞋子4萬1000元、耳扣1萬9000元。（PRADA提供）

女星宋芸樺6日與林映唯（小美）睽違5、6年為PRADA再度合體，不過兩人透露共同朋友很多又有互相追蹤社群帳號，因此並沒有特別感到不熟悉，甚至默契地在活動前一晚先到活動現場搶先逛店，宋芸樺更直言「每次來PRADA活動都想直接把包帶走。」而林映唯則大推頭上那頂蓬蓬漁夫帽「等一下沒有要把它拿下來了，就直接帶回家」並封它為「小顏帽」，兩人更笑說要直接包色，「我們可以一人包2個顏色，再過一陣子可以再互換。」

宋芸樺表示自己健身有成，近期上身偏愛背心但下身仍喜愛搭配寬褲。（PRADA提供）
宋芸樺表示自己健身有成，近期上身偏愛背心但下身仍喜愛搭配寬褲。（PRADA提供）
林映唯亮相PRADA Village期間限定店。（PRADA提供）
林映唯亮相PRADA Village期間限定店。（PRADA提供）

此次宋芸樺、林映唯兩人分別以黑色背心搭配綠色的Galleria 包款、淺藍色的羽絨短版上衣搭配鵝黃色的Moon包款，亮相時尚品牌PRADA於Bellavita寶麗廣場開設的「PRADA Village」，此次主打包款為Moon包款、 Galleria包款，兩者外型膨潤、宛若雲朵、棉花糖般的外表，雖看似以尼龍材質打造，但實質卻是以高品質的小羊皮革製成，兼具少女感的外型與品質;此次品牌為呼應主打包款的青春色系，品牌特別在中庭設置三個柔和色調的小屋，小屋內除主打包款外還有同樣有膨潤外表的外套、背心、帽子、髮窟、手套、圍巾、手機殼、鑰匙圈等配飾以及 Nappa Soft 鞋款等等主打。

PRADA即日起至30日開設於Bellavita寶麗廣場「PRADA Village」期間快閃店。（PRADA提供）
PRADA即日起至30日開設於Bellavita寶麗廣場「PRADA Village」期間快閃店。（PRADA提供）
PRADA本次主打包款多以膨潤的雲朵外型為主。（PRADA提供）
PRADA本次主打包款多以膨潤的雲朵外型為主。（PRADA提供）

PRADA Village 主打 Moon包款，8萬6000元。（PRADA提供）
PRADA Village 主打 Moon包款，8萬6000元。（PRADA提供）
PRADA Village主打 Galleria 包款，11萬5000元。（PRADA提供）
PRADA Village主打 Galleria 包款，11萬5000元。（PRADA提供）
凡於PRADA Village 期間限定店活動期間，於店內消費即享客製下午茶。（PRADA提供）
凡於PRADA Village 期間限定店活動期間，於店內消費即享客製下午茶。（PRADA提供）

PRADA  Village期間限定店，於即日起至30日進駐Bellavita，凡於活動期間內的週五至週日內，於期間限定店消費即贈即贈客製飲品與點心。

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