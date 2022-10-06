宋芸樺身穿PRADA樽領上衣3萬1500元、背心8萬3000元、褲子5萬7000元、包包 11萬5000元、鞋子4萬元、耳扣1萬9000元。（PRADA提供）

林映唯著PRADA帽子3萬6000元、樽領上衣3萬1500元、外套9萬元、褲子5萬7000元、包包8萬6000元、鞋子4萬1000元、耳扣1萬9000元。（PRADA提供）

女星宋芸樺6日與林映唯（小美）睽違5、6年為PRADA再度合體，不過兩人透露共同朋友很多又有互相追蹤社群帳號，因此並沒有特別感到不熟悉，甚至默契地在活動前一晚先到活動現場搶先逛店，宋芸樺更直言「每次來PRADA活動都想直接把包帶走。」而林映唯則大推頭上那頂蓬蓬漁夫帽「等一下沒有要把它拿下來了，就直接帶回家」並封它為「小顏帽」，兩人更笑說要直接包色，「我們可以一人包2個顏色，再過一陣子可以再互換。」

宋芸樺表示自己健身有成，近期上身偏愛背心但下身仍喜愛搭配寬褲。（PRADA提供）

林映唯亮相PRADA Village期間限定店。（PRADA提供）

此次宋芸樺、林映唯兩人分別以黑色背心搭配綠色的Galleria 包款、淺藍色的羽絨短版上衣搭配鵝黃色的Moon包款，亮相時尚品牌PRADA於Bellavita寶麗廣場開設的「PRADA Village」，此次主打包款為Moon包款、 Galleria包款，兩者外型膨潤、宛若雲朵、棉花糖般的外表，雖看似以尼龍材質打造，但實質卻是以高品質的小羊皮革製成，兼具少女感的外型與品質;此次品牌為呼應主打包款的青春色系，品牌特別在中庭設置三個柔和色調的小屋，小屋內除主打包款外還有同樣有膨潤外表的外套、背心、帽子、髮窟、手套、圍巾、手機殼、鑰匙圈等配飾以及 Nappa Soft 鞋款等等主打。

PRADA即日起至30日開設於Bellavita寶麗廣場「PRADA Village」期間快閃店。（PRADA提供）

PRADA本次主打包款多以膨潤的雲朵外型為主。（PRADA提供）

PRADA Village 主打 Moon包款，8萬6000元。（PRADA提供）

PRADA Village主打 Galleria 包款，11萬5000元。（PRADA提供）

凡於PRADA Village 期間限定店活動期間，於店內消費即享客製下午茶。（PRADA提供）

PRADA Village期間限定店，於即日起至30日進駐Bellavita，凡於活動期間內的週五至週日內，於期間限定店消費即贈即贈客製飲品與點心。