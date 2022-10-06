宏達電9月營收以4.63億元創下今年次高，月增率為48.4％。宏達電每一季季底的營收高點逐年降低，去年季底營收都能衝上約6億元上下、前年第三季季底營收則超過8億元，宏達電今年每一季季底的月營收高點已經全面下修至4億多元，若VR事業腳步不加快，明年營收規模恐怕還會繼續往下走。

宏達電表示，9月剛推出「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」，擴展VR一體機生態系統進入更真實的人際互動新境界。

而在元宇宙娛樂平台發展上，宏達電與徐佳瑩推出「《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，首場門票已全數完售，此外，宏達電延續與高雄市政府合作、聯手舉辦全台最大霹靂布袋戲5G戶外音樂會，同時以5G即時串流技術將主會場蓮池潭意象廣場戶外演出傳送至亞灣區夢境現實館直播，此外也透過宏達電最新虛擬製作系統，為高雄NFT影片打造各式虛實整合場景，共同推動當地元宇宙產業發展。