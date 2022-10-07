崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心今（7）日公布台南市市長參選人的民意支持度研究結果，台南市長黃偉哲持續領先其他參選人，獲得57%受訪者表態支持。資料分析顯示，在各年齡層和男女性別的受訪者，黃偉哲皆獲得5成以上支持度，穩居市長參選人支持度第一。針對此民調結果，黃偉哲表示感謝市民支持，並會持續努力。

崑山科大公共關係暨廣告系執行該次民調，據最新數據顯示，黃偉哲以57%獲得最高的支持度，其次為國民黨籍謝龍介支持度17.1%、林義豐3.2%、許忠信1.5%以及吳炳輝0.02%。黃偉哲領先謝龍介幅度近四成，根據之前各次民調結果的趨勢分析，雙方已有明顯差距。

根據結果進行交叉分析受訪者的政黨傾向，84%的民進黨支持者力挺黃偉哲連任，政黨屬性為國民黨支持者也有21%支持黃偉哲；台灣基進黨的支持者中，亦有68%表態支持黃偉哲，明顯高於謝龍介的1.1%；另外，黃偉哲在中立選民部份同樣以37%的支持度領先，謝龍介的16.1%。

分析各年齡層結構，均有5成以上受訪者支持黃偉哲連任，並以20至29歲的支持度最高，比例達58.9%；謝龍介除了在50至59歲年齡區間獲得22.1%支持度之外，其餘年齡層支持度皆未達2成，雙方支持度在各年齡層支持者的差距達3成5至4成5。

本次民調由公廣系莊岳峰教授執行，進行時間為9月27日至10月2日，對象為戶籍設於臺南市且年滿20歲的民眾，共完成1,365份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差維持±3%以內。