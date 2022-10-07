韋禮安（左）新歌邀請好友徐佳瑩合作。（The Orchard提供）

殷振豪（左起）、韋禮安、徐佳瑩、尹馨合作拍攝MV。（The Orchard提供）

韋禮安新歌〈不得不〉邀來金曲歌后徐佳瑩（Lala）合唱，粉絲興奮直呼「一聽就愛上」，徐佳瑩也很滿意成果，表示：「我們兩個聲音真的很搭。」MV更請來《當男人戀愛時》破億票房導演殷振豪執導、台北電影節影后尹馨主演，打造出一段「天上人間」的遠距離愛情故事，並由韋禮安和徐佳瑩分飾紙紮師父和會計小姐，2人的演技獲影后尹馨稱讚，MV一上架即成為討論話題。

〈不得不〉由金曲得主葛大為作詞，韋禮安與入圍金曲最佳男歌手的好友許書豪共同作曲，陣容華麗。歌曲主題講述遠距離感情中「不得不」的煎熬與寂寞，但以輕快的曲風呈現出反差感，結尾的歌詞則是帶來一種希望的感覺，韋禮安表示當初給作詞人葛大為的資訊非常少，只提到「不得不」的概念是因為在疫情下很多人不得不分隔兩地，沒想到收到歌詞後，竟然十分符合自己當時的心境和狀態，他開玩笑說：「他根本在監視我！」

歌曲完成後，韋禮安直覺適合合唱，於是想到熟識多年卻一直沒有正式合作過的好友徐佳瑩，徐佳瑩接到邀請更是一口答應，並於配唱當天展現實力派唱功，韋禮安說：「Lala一到錄音室，我剛好要接一通工作的電話，就走出去講了大概10幾分鐘，一回來他們就跟我說Lala已經快錄好了，這也太快了吧！」他聽完成品後發現徐佳瑩真的唱得非常到位，讓他不禁讚嘆「金曲歌后名不虛傳」。

〈不得不〉MV以獨特視角打造出乎意料的「生與死」遠距離愛情故事，場景設定在紙紮工廠，尹馨飾演看起來有點挑剔的客人，但其實背後隱藏著悲傷的故事，韋禮安和徐佳瑩分飾手工紙紮師父和會計小姐。韋禮安表示當初得知導演的idea時有點遲疑，心想「這麼大膽」，因為歌曲氣氛比較輕快，沒想到導演會提出這個想法，但轉念一想，這是從來沒有人拍過的題材，他馬上說OK。

拍攝前，尹馨得知導演想法十分驚訝又很有創意，讓很少拍攝MV的她點頭同意演出。殷振豪導演表示：「MV是第二次創作，想透過影像再次闡述不一樣形式的遠距離愛情，最遠的距離好像都不會比人間和天上遠。」整部MV以黑色幽默方式呈現這首曲調輕鬆、主題深刻的歌曲故事，其中徐佳瑩演出機車卻又不失善良心意的會計，讓尹馨和韋禮安都讚美：「幾個眼神的轉換，真是演得太好了！」