被外媒點名「雷曼兄弟」翻版的瑞士信貸遭爆瀕臨破產，國內金控也難避免踩雷。國泰金控總經理李長庚7日證實，國泰金控旗下子公司國壽持有瑞士信貸債券部位約350億元，由於近期瑞信CDS已飆破250個基點，依財報準則必須做減損評估，不過，他從兩方面判斷，瑞信風暴的衝擊會比雷曼事件小，國泰將持續關注發展。

李長庚指出，瑞信風暴國泰一直都有關注發展，不希望像媒體所說雷曼事件再來，因為這不只對瑞信、對全球都是很大衝擊，但他強調，雖然瑞信的資產規模比雷曼兄弟大，但瑞信的影響會比2008年、2009年來得小，他指出兩大原因，一、2008年後全球央行協作機制比當年強太多了；二、當時會產生那麼大問題是AIA很多金融資產、上下交易對手網絡不知狀況。

李長庚指出，現在各國政府在透明度要求好很多，不會像過去一樣無法掌握，因為金融市場最怕就是不確定，不知錢在哪裡會有什麼問題，所以瑞信雖然本身會有辛苦過程，但現在政府對狀況的了解、透明度也夠、掌握度高，風險會比雷曼那時小。

李長庚指出，國壽有瑞信債券部位，近期瑞信CDS飆到250個基點，會依財報準則做減損評估，提列可能損失準備。

國壽執行副總林昭廷補充表示，瑞士信貸債券國壽持有部位約350億元新台幣，幾乎都是主順位債券。不過，瑞信目前評級為Baa2/BBB/BBB，仍是投資等級，沒有調降，因此依照公報規定，目前沒有要增提預期信用損失。

除了信評未調降，林昭廷分析，瑞信資本水準充足(13.5％)，距離觸發最低順位資本AT1減損之門檻(7％)仍有178億瑞朗資本緩衝空間。

另瑞信的短期流動性覆蓋比率約191％，大幅高於歐洲同業，目前CS兩年內到期債務約230億瑞郎，假設CS市場再融資困難，目前高品質流動資產共約2,350億瑞朗亦足以抵禦。CS於今日宣布將以30億瑞朗買回部分流通在外之債券，顯示該公司目前流動性仍屬充裕，此具預估將可提振市場信心。