俄羅斯總統普丁在吞併烏東、烏南四個地區、警告西方不要侵犯其領土後，核戰陰霾甚囂塵上，就在此刻，傳出美國衛生部門採購大量治療核輻射藥物；但衛生與公共服務部(HHS)否認採購與普丁的警告有關。

綜合外媒報導6日報導，美國衛生與公共服務部5日表示，作為有備無患長期努力拯救生命的一部分，會動用2億9000萬美元（近87億新台幣）購買美國安進公司(Amgen)治療血液疾病的藥物羅米司亭(romiplostim)，它以Nplate品牌銷售，用於治療兒童及成人，因為急性核輻射曝露綜合症(ARS)而導致的血細胞損傷，這也俗稱為核輻射病。

衛生與公共服務部表示，採購這種藥物是正常工作的一部分，並非因為普丁的警告而加速採購程序。它發出的聲明說，「這是我們防備及輻放射安全工作的一部分，烏克蘭的局勢並沒有加速這一件事」。

然而，由於這是美國政府首次購買Nplate，而且在目前的敏感時刻，因此引發了不少外界聯想。

迄今仍不清楚美國政府訂購了多少劑量，按正常價格，它每劑售價1000美元至2500美元（約3萬至7萬5千塊新台幣）之間。

儘管衛生與公共服務部強調購買Nplate與俄烏戰爭沒有直接關係，但基輔以及烏克蘭的一些鄰國，已經開始分發碘化鉀片，美國一些州也提醒居民為核緊急情況做好準備。

紐澤西州政府在公車、購物中心的廣告上，為市民提供了三個步驟應對核緊急情況指南：「進室內，待在裡面，持續關注新聞的更新。除了鈕澤西州外，紐約市地鐵內也有類似的廣告。