全球各國陸續開放解封、放寬防疫規範，品牌客戶TUMI強力拉貨，威宏-KY(8442)9月合併營收為新台幣8.1億元，較去年同期成長101%，續創歷年同期新高，前三季營收為64億元，創歷史新高表現。

威宏表示，9月營收是今年以來第三次突破8億水準，也是公司成立以來單月營收前三高表現，主要受惠於行李箱與輕奢包袋TUMI強力貢獻挹注，推升泰國單廠營收創歷史新高，同時仍持續展開擴廠計劃，規劃10月份起於本廠周邊承租新廠房，初期建置4條男用商務包袋產線，未來將視訂單需求，最大可擴增至8條產線，本廠則主力生產拉桿行李箱，將大幅貢獻第四季營收獲利。

其它生產基地布局方面，柬埔寨則陸續整併既有廠房，並優化生產動線與管理效率，預計將成為威宏生產轉運的吞吐基地；越南廠則持續招工，維持運動包袋及高爾夫球袋穩定生產挹注，威宏表示，歐美等國的戶外運動風潮不墜，加上相對於一般運動消費品，高爾夫球仍為較高端之消費領域，需求穩定且有普及化之趨勢，有助市場對高爾夫球袋的需求成長。

展望2023，威宏樂觀全球全面解封時代來臨，目前各國僅剩中國大陸對入境管制較為嚴格，然2023亞運即將開幕，預期二十大結束後，對放寬中國大陸入境管制、推動經濟復甦有較明確的方向，均將有助於威宏旗下運動包袋、護具，及旅行箱輕奢包袋挹注更強力的成長動能，帶動威宏集團營運再創高峰。