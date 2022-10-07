之前黃偉哲發市場券和夜市券時，國民黨議員也會到場。黃偉哲競辦強調，此非選務活動，不分黨派議員都支持。(黃偉哲競辦提供／曹婷婷台南傳真)

國民黨台南市長參選人謝龍介今天指控，台南市長黃偉哲競選團隊及民進黨議員參選人公然在延平市場發50元消費券，呼籲檢方查辦；黃偉哲競選辦公室表示，為振興疫後經濟，各縣市都推動相關市場券活動，多位國民黨議員也曾陪同發放，還要求明年延續辦理，批謝龍介把振興當賄選，根本是烏龍爆料。

謝龍介說，法務部針對候選人致贈選民超過金額30元禮品就涉及賄選，黃偉哲競選團隊今天不只公然發放50元市場消費券，事前配合宣傳的里長也都是今年參選人，相關證據明確，希望檢察官介入查辦。

謝龍介說，疫情籠罩下，百業蕭條，支持市府以公務預算救急，讓受到衝擊的鄉親度過難關，並訂出一體適用的標準與做法，針對弱勢提供協助，而非以綁樁腳方式到市場「快閃」發放消費券。

黃偉哲競選辦公室指出，這和台北、新北、台中等縣市政府一樣，都屬於疫後振興方案之一，而非選務活動，且不分黨派市議員都很支持，也陪市長一起發放。

黃偉哲競辦發言人邱莉莉指出，包括台北市士林夜市、新北市秀豐市場、台中市逢甲夜市、花蓮縣東大門觀光夜市等都同步推行，由於反應熱烈，議會審查預算期間，不分黨派議員都肯定，還附帶決議明年要續辦。

她說，黃偉哲在發消費券時，國民黨多名議員也陪同發放，難道謝龍介也要將同黨議員移送法辦嗎？當場打臉謝龍介烏龍爆料，她也說，謝龍介因經常缺席議會，才會將朝野支持的政策搞成烏龍爆料。

市場處長陳豪吉說，受疫情影響，傳統市場及夜市攤商生意受到非常大的衝擊，市府於疫情較趨緩後，推出市場券和夜市券促進消費，6月發放至今，每次發放也會通知當地里長和議員，不分黨派議員都盛讚發券反應很好。他說，平均1場市場約發放200多張，今天發了約600張，活動無關選舉，年底前仍會持續舉辦。