搶跨年倒數商機，台北遠東香格里拉飯店推出各式歡慶派對與住房提案，「101煙火景觀房」現已開放預訂，獨享專屬空間欣賞煙火，再享精緻雙人早餐、精選紅酒與派對小物等尊榮禮遇，「璀璨101跨年住房專案」須連續入住兩晚，平均每晚17,600元起。飯店將於頂樓池畔舉辦「頂樓池畔跨年倒數煙火派對」，盡享美酒小點與音樂，每位2,500元+10％。同樣擁有無敵101高樓美景的馬可波羅酒廊，也結合餐點、特調與音樂，歡慶2023年的來臨，跨年夜每桌9,888元+10％起。

在台北遠東香格里拉舒適寬敞的101煙火景觀房欣賞101新年煙火，專案包含迎賓水果、雙人豐盛早餐、精選紅酒、客房繽紛派對小物、品饗迷你吧小點與飲品，還可使用飯店完善的休閒娛樂設施包含健身房、三溫暖、頂樓景觀溫水泳池等尊榮禮遇，給自己和心愛的人一個五星級的新年奢華假期，須連住兩晚，平均每晚17,600元起，外加15.5％服務費及稅金。

台北遠東香格里拉跨年倒數派對，置身台北市內最高頂樓泳池畔，飽覽群山環繞的台北都會迷人夜景，是跨年熱門拍照打卡點。在現場音樂DJ營造的熱鬧氛圍中，盡享無限供應的主廚精選派對小點與世界美酒飲品，欣賞燦爛炫目的101煙火，一起舉杯歡慶新年！每位2,500元+10％，11月15日前預訂可享早鳥九折優惠。

位於台北遠東香格里拉飯店38樓的馬可波羅酒廊，也是歡慶跨年的推薦地點，跨年煙火派對提供各式風格特調，例如最具義大利風味的Aperitivo以及豐富多樣的精緻義式小點，佐上台北迷人夜景與動感音樂，在絕美台北101絢爛煙火前舉杯歡送2022，迎接新年的到來。第一排座位區每桌22,888元+10％起，第二排座位區每桌9,888元+10％起。