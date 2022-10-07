國1南向169公里火燒車 豐原交流道回堵1公里 22:542022/10/07 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南向169公里7日晚間1輛自小客車因不明原因起火燃燒。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南向169.7公里、近豐原交流道處，7日晚間發生火燒車意外，一輛自小客車因不明原因起火燃燒，占用路肩，警消獲報後已趕往現場處理排除；高公局晚間10時24分許發布通告，該路段回堵1公里，盼請用路人小心駕駛。 國道1號南向豐原交流道處7日晚間外側路肩有火燒車事故，車流回堵嚴重。（翻攝自記者爆料網） 快改道！國1北向機場系統出口貨車自撞 紫爆回堵3公里 國慶省道有旅遊車潮 公路總局估6處車多 國道1中壢段火燒車！駕駛聞焦味急逃 秒起火燒剩骨架 #國1 #國道 #火燒車 #即時路況 #豐原交流道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 改善台南永康大灣路壅塞 行車每小時22公里提升至25公里 12:352022/10/04 寶島 國道驚見3童半身鑽出天窗兜風 11秒影片曝網罵爆 07:372022/10/03 社會 男行駛國3引擎突冒煙 急停路肩車輛瞬間燒毀 17:032022/10/02 社會 他喝醉請到「賽車手代駕」 國道狂飆時速192km 紅單慘自吞 00:372022/10/06 社會 母國道上遭「30公分寬」飛來鐵片擊頭命危 愛女求行車紀錄器淚求公道 10:512022/10/05 社會 國1南下岡山段一日兩起追撞 起因全都跟這有關 15:462022/10/04 社會 台中石頭燒烤店竄火 店長急疏散嗆傷送醫 08:412022/10/04 社會 國慶連假首日 預估6路段壅塞 18:452022/10/07 生活 26坪變400坪 豐原派出所今動土改建 15:202022/10/07 寶島 宜花東訂房率逾6成！國慶連假前夕 明日國5恐塞整天 16:492022/10/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。