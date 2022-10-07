國道1號南向169.7公里、近豐原交流道處，7日晚間發生火燒車意外，一輛自小客車因不明原因起火燃燒，占用路肩，警消獲報後已趕往現場處理排除；高公局晚間10時24分許發布通告，該路段回堵1公里，盼請用路人小心駕駛。

國道1號南向豐原交流道處7日晚間外側路肩有火燒車事故，車流回堵嚴重。（翻攝自記者爆料網）