桃園市118名未滿3歲的幼童遭誤打給「3歲以上兒童及成人」接種的國光流感疫苗，北榮桃園分院昨天表示已聯繫上118名幼童的家長，並關心幼童的身體狀況，不過民眾黨桃園市長參選人賴香伶卻接獲陳情，家長稱接到關懷電話但完全沒被告知打錯疫苗。對此北榮桃園分院坦言，當下的確只有關心幼童身體是否不適，並未告知錯打疫苗。

桃園市衛生局於本月1、2日在桃園巨蛋開設疫苗隨到隨打站，由台北榮民總醫院桃園分院承接，孰料竟有118名3歲以下幼童誤打到給「3歲以上兒童和成人」接種的流感疫苗，事發後院方表示，昨已與118名幼童的家長聯繫，詢問幼童身體狀況，緊急開設24小時專線與綠色通道，而衛生局成立專案調查小組，調查發現院方未落實執行接種作業前「三讀五對」，裁處最高25萬元罰鍰。豈料竟有家長出面控訴，有接獲關心孩子的電話，但通話中院方卻隻字未提打錯疫苗的訊息，還是看電視才知情。

北榮桃園分院回應，事發後第一時間為即時追蹤瞭解幼兒健康狀況，以電話主動關懷118位幼兒接種情形，經瞭解身體大都無不適，「過程中的確未向家長提及打錯疫苗的訊息」，目前為更周延118名幼童的關懷服務，將啟動到宅關懷機制，有需要的家長可電洽專線0919-961-996或0976-731-657，將由專人協助安排。

衛生局說，依疾管署指引，如未滿3歲幼兒誤接種該廠牌四價流感疫苗時，由於該疫苗內含抗原劑量與其他四價疫苗一樣，因此不必再補接種其他適用疫苗，「但接種單位均應通知、告知當事人，追蹤個案狀況並向衛生局通報接種異常事件」，會與醫院聯絡妥善處理後續事宜。

至於家長指出帶孩子到醫院檢查，明明說是綠色通道，前面僅有1組人看診，卻等了1小時還沒看到，這幾天孩子進食狀況跟精神也不太好，認為醫護人員應變能力不佳。北榮桃園分院則說，有關家屬反映7日就診等候時間較長，是因為醫護團隊為逐一解答看診幼兒家長的各種問題，以致看診時間較長，敬請家屬諒解。