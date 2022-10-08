今（8）日是國慶連假首日，西部國道瓶頸路段上午6點就湧現車潮，多個路段壅塞；國1、國3並發生數起小客車追撞事故，交通部高公局呼籲要到中南部旅遊民眾，多多利用台61線西濱快速公路，避開壅塞路段。

今日國道交通量與去年國慶連假首日相當，截至中午是49.5百萬車公里，全日預期115百萬車公里，是平日的1.3倍之多。

其中國5早上5點就開始湧現車流，且因為降雨，車速更慢。另外上午8點多國3南向、國1高架南向都發生小客車追撞事故，10點多國1北向也有小客車追撞，都造成後方車流回堵3至4公里。

預判今日下午重點壅塞路段是國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等4路段。高公局建議民眾多利用省道台1、台3及台61替代道路，避開國道壅塞路段。另根據氣象局預報，今明兩天北部山區及宜蘭地區可能出現大雨情形，請民眾開車時小心駕駛，保持適當安全間距，並注意車前狀況，避免疲勞駕駛。