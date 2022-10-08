民進黨台北市長參選人陳時中因為名嘴周玉蔻事件衝擊選情，在她休息後，陳時中的民調回穩，選戰最後階段，重整戰略衝刺；陳時中競選總部總幹事吳思瑤表示，國慶日後進入拼搏戰，本週開始，候選人會站路口跟廟口說政策，用正面訴求跟人民論述，順著國慶之後、解封開始，希望正能量選舉一鼓作氣到最後。

此外，對於周玉蔻國慶日後準備復出，是否擔心陳時中選情再受影響；吳思瑤表示，這陣子經過團隊強烈論述，社會的判斷也會相對清楚，「她歸她、阿中歸阿中」的原則跟立場。

周玉蔻事件爆發後，加上對手強力「挺周玉蔻就是挺陳時中」的論述，陳時中民調下滑，嚇壞了陳團隊，直到周玉蔻宣布請假後，陳時中的民調才逐漸回穩；據了解，團隊觀察，陳時中掉的民調，也波及到無黨籍參選人黃珊珊，但並未流到國民黨參選人蔣萬安身上。

黨內人士說，「跟滾床單有關的人反而獲利、無關滾床單的人反而受害」；不過陳流失的支持度沒有到蔣萬安身上，顯示這些都是自己人，從顯性支持變成隱性選民，所以只要陳時中腳步調整回來，支持度又會再回來，目前看來，確實也是如此。

吳思瑤說，周玉蔻事件他們一開始的態度就非常清楚，不介入與選舉非相關者的攻擊，不從事非政策以外的攻防，不會去操控媒體三原則定調，這段時間強力論述，清楚讓外界知道，「陳時中團隊跟周玉蔻拋出的議題，不是我們能左右的」，因為這個前提夠強，後面周玉蔻復出，外界也清楚他們的立場，也有利於後來任何立場的媒體攻防，「我們都尊重媒體自主權，因為個原則夠清楚」。

總部成立當天，內部民調，陳時中支持度已經回來；吳思瑤說，可以看到當天氣勢的營造，基層凝聚力非常強大，「這個凝聚力一來是大家對阿中的支持，還有風波催出的危機」，選戰進入49天，最後拼搏戰，大家更強的作戰意志，都會讓基本牌更鞏固及擴散。「顯示我們有撐住」。

她說，最後階段順著正向選舉，方向會跟清晰，政策彙整，這就是本來一開始的調性，在野黨攻擊最後會有反作用，「相信台北市民的智慧」是他們主要訴求，這就是「心頭抓乎住」。

她認為，在野黨攻擊最多就是疫情，現在10月13日就要解封，當大家要一起迎向疫情終點，正常生活的開端，惡意再去炒作冷飯重炒的疫情時，相信社會感受度會越來越薄弱、越來越不認同。

國慶日後下週進入拼搏戰，她說，陳時中目前菜市場跑到最多，接下來會站路口跟廟口說政策，國慶後第一場從北投開始，會主要彙整陳時中端出來的一百多項政策。

她強調，「蔣萬安現在只會罵人、柯文哲跟黃珊珊加起來只會尖酸刻薄」，相信台北市民要的是什麼樣的領導者。