日本電通集團藝術總監、繪本《麵包國王》作者江口里佳受邀擔任「2022高雄城市書展」國際講座主講人，今、明兩天在高雄市圖書館分享創意生活以及設計經驗，今日首場講座吸引大批簽書人潮。

江口里佳說，她大學讀的是玻璃工藝，大二時設計了一款小碟子，用玻璃模擬煎雞蛋，之後，這枚「煎雞蛋」一發不可收拾，不僅辦展覽，還做成各式各樣玻璃用品，並參賽獲得各項大獎的肯定，還成為她順利進入日本最大廣告公司電通集團的門票。

江口里佳的廣告創意作品大量出現在東京街頭、地鐵站和日本年輕人消費的眾多產品上，不免令人好奇她的點子來源？她說，如果不能讓你的創意落實呈現在現實，點子就没有意義。要如何想到好點子？江口里佳告訴大家，必須要有一顆童心，那些可能是天馬行空的想像或是很無聊、幼稚的東西，往往最終會成為非常好的想法。

上誼出版社表示，這次江口里佳應高雄市立圖書館邀約來台現身說法，現場簽書外，也親自簽名《麵包國王》杯墊套組，全台限量100套，售完為止。