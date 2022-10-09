開店自己當老闆是許多人的夢想，但一名男網友日前發現年輕人開店賣吃的都比較常休息又早打烊，營業時間不長，好奇原因是什麼？對此，不少網友誇讚老闆腦袋很清楚，節省水電跟人力，認為營業時間長又沒客人反而燒錢。

一名網友昨天在PTT指出觀察到一種現象，年輕人開店似乎都比較早休息，下午2-5點也會午休，例如他看到北部某大學附近幾個畢業生一起合夥開麵店，除了下午有休息時間外，晚上也很早關門。還有好幾間25-35歲年輕人開的拉麵店，營業時間也不長。

原PO說，就連比較年輕的體育系畢業團隊經營社區運動中心後，也開始設2小時午休時間，看起來年輕人好像蠻重視休息品質，但又好奇是不是有其他因素。

對此，有內行人解答，因為營業時間長要多請員工，沒客人還要給員工薪水，反而是年輕老闆腦袋比較清楚，乾脆縮短營業時間，「請人幫忙輪班要燒錢，稍微有點經營概念都會觀察客源來的主要時間段」、「努力跟成功是兩回事，數據攤開看晚上的營業額佔多少就知道是否休息，店開著還有水電跟人力」、「資本市場會自然淘汰一些店，他做的好吃只開半夜也是有人會排隊。做的難吃就算24小時也沒人上門」。

也有人表示，「我朋友加盟連鎖品牌晚上7點就關門，因為她不想做太晚」、「備料太多賣不完也是成本，倒不如抓個固定量，賣完就收」。不過有人反駁「很多店家下午關著門備料，人事成本一毛沒少好嗎」。