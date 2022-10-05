距離九合一選舉投票日剩下不到2個月，總統蔡英文也不遺餘力為造勢活動站台，近期她出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，卻被同黨人士拍到2台超大讀稿機，全程照稿唸。對此，中天《洪淑芬辣晚報》5日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「蔡英文的『2台讀稿機』」看法，年輕人一面倒，更諷刺「這樣子只要會讀稿就可以當總統，那我也很適合」。

中天《洪淑芬辣晚報》5日由「辮子妹」進行街訪，對於蔡英文在幫黨內人士助選時，全程看著讀稿機照稿唸的看法，許多年輕人紛紛表示「這樣子只要會讀稿就可以當總統，那我也很適合」、「只要會讀稿、會講就可以當總統了，我也想當總統欸」、「總統的話，就給人的感覺比較偏向敷衍、隨便的感覺」、「我會覺得那妳這樣有在思考嗎？還是只是在複誦別人的想法」、「好像沒有經過自己思考過吧」、「感覺不是發自內心的吧」、「就沒有感情之類的」。

蔡英文為黃秀芳站台，舞台前方左右各有兩台黑色的大型讀稿機。（資料照／吳敏菁攝）

甚至更有年輕人諷刺「世界怎麼跟得上台灣，就別的國家都沒有這樣，我們是第一個做這種事的人」、「她本身自己要有一些想法，不可以完全照著稿」。而針對讀稿機，更有年輕人好奇「當機怎麼辦？」，「只能即興發揮了」、「當機就是臨機應變」、「可以測驗她的臨場反應」、「當機就是考驗總統的臨場反應，都當總統了，怎麼可能沒這能力」、「所以才要兩台啊，剛剛好而已啦」。