民進黨議員參選人、小英之友會執行長張嘉玲原定周末要在中和四號公園、秀山公園舉辦「草地泡泡派對」，不過兩天的活動最後都因為氣候因素延期，後續將擇期再作辦理。

張嘉玲原定要在雙十連假前兩日，分別在四號公園樂山園區、秀山公園舉辦泡泡派對、氣球魔術、變形金剛秀，還邀來前議員林秀惠、前立委廖本煙演奏薩克斯風。

不過由於雨勢攪局，草地較為濕滑，張嘉玲表示，兩天的活動因為安全因素，決定延期舉辦，請在地鄉親注意，千萬別白跑一趟。