不少民眾攜家帶眷到七股體驗烤蚵行程。（李俊淇攝）

林姓遊客（右）表示，人潮比想像中的多，不過真得很划算，下次一定還會再來。（李俊淇攝）

今天是國慶連假第二天，天氣放晴適合出遊，台南七股龍山碼頭湧入大量遊客，有些坐在鐵皮屋內烤蚵仔，有些則是穿著救生衣站在碼頭旁等船，當地里長王文財表示，平日假日人就不少，這次國慶連假至少多了3成，預計超過3000人次來當地旅遊。

里長王文財表示，近些年當地烤蚵及坐船遊潟湖的套裝行程就很受歡迎，受到疫情影響生意消退不少，最近疫情比較鬆緩，民眾也比較敢出門旅遊，國慶連假再加上月初剛領完薪水，出遊意願當然會高，比平常假日至少多了3成。

業者表示，為了這次連假，每天都準備3000斤的新鮮蚵仔，讓遊客吃免驚，吃完還可以搭船遊潟湖，預估今天有千人次來烤蚵遊潟湖，目前共有3家營業，粗估至少會有3000人來體驗行程。

林姓遊客表示，與另外3名朋友從永康開車過來玩，都是第一次到七股參加烤蚵遊潟湖的行程，人潮多到有點嚇人，不過套裝活動每人只要250塊，真的很划算，下次一定會再過來。