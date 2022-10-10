國民黨高雄市長參選人柯志恩昨參加美麗島電子報董事長吳子嘉的網路直播節目，柯志恩直批，「政黨不輪替就像沙發用久了會藏汙納垢」，應該換人當市長。對此，高雄市長陳其邁今（10）日低調回應，民主選舉希望大家提出政見，讓國家社會更好。

柯志恩昨在該節目提到，一個政黨執政20多年，往往藏汙納垢，外表卻演得很好，很多細節也不知道，她舉例議員要調資料也調不到，因此政黨輪替換人當市長，工程透明度也會更好。

對此，陳其邁今早參加國慶升旗典禮後低調回應，「在民主的過程裡面，最重要的是大家在民主的選舉裡面，能夠提出政見，讓我們的國家社會能夠更好」。

此外，前高雄市長韓國瑜今晚將回高雄，替已故的前高雄市議長許崑源之女、高市議員參選人許采蓁站台輔選，媒體問有要推薦他去哪嗎？陳其邁說，現在這個時機來高雄，最佳路線是搭輕軌、到台灣設計展看展覽，假如韓市長能多留一下，走走看看，相信會非常不錯，歡迎韓市長。