彰化走讀藝術節日前展出10座大型裝置藝術，設在鹿港龍山寺的大型擲筊杯獲好評，但作品後來被移到彰化孔廟旁空地；彰縣文化局指出， 包括擲筊杯等作品將在鹿港另覓地點展出。

彰化縣文化局今年7月在鹿港鎮舉辦彰化走讀藝術節活動，邀請藝術家設計10件大型裝置藝術作品，在鹿港龍山寺、文武廟等古蹟景點展出。

在鹿港龍山寺展出的作品「鹿港，好！」，以大型立體擲筊杯與互動籤筒，讓民眾能與寺廟互動。在鹿港桂花巷藝術村展出的作品「合十」，以合十手勢為發想，融入鹿港手工曬麵意象，也代表人們雙掌合十向媽祖祈求的虔誠之心，將祈求良善精神散播出去。

在彰化走讀藝術節結束後，「鹿港，好！」的大型立體擲筊杯和互動籤筒卻被移到彰化孔廟旁空地；彰化縣文化局長張雀芬接受中央社記者電訪時指出，在彰化走讀藝術節結束後，原本規劃將裝置藝術作品留在鹿港展出，不過部分作品因展示地點有變，因此要先遷移。

張雀芬表示，原本在鹿港龍山寺展出的大型立體擲筊杯及互動籤筒，因場地已借給藝術團體辦活動，只好先移到彰化孔廟旁空地；另件在桂花巷藝術村展出的作品「合十」，則先移到彰化溪州公園。

張雀芬指出，剩下的8件作品中，有2件還留在原設置處供民眾欣賞，其餘考量到颱風來襲等問題，已先卸除確保安全，文化局未來規劃在鹿港鎮再尋找其他適合地點，展出「鹿港，好！」及「合十」等作品。（編輯：張雅淨）1111010