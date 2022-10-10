爭取連任的新竹縣長楊文科，9日晚間成立楊文科科學園區後援會，由數名過去與他在園區共事合作過的夥伴出席相挺。楊文科表示，在科學園區工作33年，和在座成員都有革命情感，這次角逐連任有5人在選，「不能說不緊張」，呼籲在座成員繼續支持他連任。

楊文科科學園區後援會約有百人出席，楊文科回憶過去在新竹科學園區服務23年，到中部科學園區工作10年，前後33年的時間在園區服務，直說「園區的一草一木，我都十分熟悉！」

現場不少科技公司董事長、高階主管出席，楊文科感性說，在座人士都是他過去一起打拚的夥伴，具有革命的情感，今年他競選連任，一共有5個人在選，「不能說不緊張！」他懇託大家一定要支持他連任，獲得熱情的鼓舞。

會場有驊洲通運董事長鄭日省、台灣科學園區同業公會祕書長張致遠、樂華科技董事長佐佐木大輔、筑波科技董事長許深福、翰陽集團董事長陳春翰等人出席，祝福楊文科順利連任。