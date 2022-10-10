國民黨基隆市長參選人謝國樑、台中市長盧秀燕與小朋友跳舞同樂。（陳彩玲攝）

國民黨基隆市長參選人謝國樑、台中市長盧秀燕與小朋友同樂。（陳彩玲攝）

國民黨基隆市長參選人謝國樑接連2日找來新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕助選，他表示，接著會邀請台北市長參選人蔣萬安、桃園市長參選人張善政到基隆相助，也期待11月19日北北基桃大造勢能一舉提升氣勢。

盧秀燕今天回到基隆家鄕力挺謝國樑，除到謝國樑競選總部參觀，與眾多小朋友跳舞同樂，暢談城市願景外，也回到基隆市區重溫在地美食小吃，2人共同品嚐咖喱飯、花枝羹、大麵炒等，沿途掃街拜票，並在循環站舉行「快閃街講」，吸引大批民眾爭相合照。

謝國樑表示，盧秀燕不僅是基隆女兒，更是學習路上的導師，先前曾請益台中市活化閒置空間政策，以及設置公托、公幼、親子館倍增計劃等，自己在此思維下，加入「各區主題」概念，提出七區「親子遊樂空間」政策。

盧秀燕指出，自己從小在基隆長大，所以很關心基隆，更在意基隆未來的發展，因此，基隆值得更好，需要一位充滿愛的市長，「那人就是謝國樑」，很開心看到他提的政見與自己不謀而合，等謝國樑當選市長後，未來會進行更多市政交流。

談到國民黨將於14日舉辦首場聯合大造勢，盧秀燕說，這次國民黨提名很多女性候選人，22縣市中有10個縣市將近一半都是女性縣市長候選人，可能是中華民國地方自治史上第一次，有政黨提名如此多女性投入縣市長選舉，一定會努力讓社會大眾看到女性候選人有能力承擔重任、建設好自己的城市。

謝國樑也提到，有聽說第三場北北基桃聯合造勢會在桃園舉行，期待大造勢一舉提升氣勢。