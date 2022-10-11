中市江姓男子考不進台中市環保局當清潔隊員，想走偏門，2020年8月間央求林姓清潔隊員幫忙，林訛稱關係良好行賄可幫忙買職位，談定以80萬元代價，但他取得賄款後錢全拿去還地下錢莊債務，被催進度塘塞告知職代徵選訊息，但江又再度落榜，而也未收到退款，才知遭詐騙報案，台中地檢署偵結，依詐欺取財將林男起訴。

起訴書指出，江男在2020年報名環保局的約聘清潔隊員考試，同年8月2日考完，自知無法錄取，找王姓清潔隊員友人訴苦，並探聽有沒有不須考試就可當清潔隊的管道。

王男曾聽說，40歲林姓同事的父親人脈很好，他自2019年5月16日進環保局當清潔隊員，初進清潔隊最辛苦的組別，但不久，就調離了，應該有辦法。江及王當晚就約林吃火鍋，央求幫忙。

豈料，林男隔天8月3日就自清潔隊離職，正為欠大筆債務所苦，得知此事即萌生詐騙念頭，向江男訛稱他關係很好，有辦法透過行賄幫忙買到清潔隊員職位，並商定以80萬元為代價。江男信以為真，由王男陪同在2020年8月5日及12日分兩次共交80萬元給林男。

林男拿到賄款並未依約定行賄，直接就拿去清償他欠地下錢莊的債務。江男多次催問進度，林男塘塞告知清潔隊有臨時人員職代徵選面試，叫江去報名，江以為已行賄打通關節，面試應已妥當，沒想到，面試後仍落榜，而林男也未退款，才知受騙。

林男到案坦承犯行，檢察官認定他涉犯公務員假借職務上之機會詐欺取財罪，將他起訴。