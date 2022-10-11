隨著邊境開放，國際觀光旅遊、商務行程等活動可望復甦，Uber 網際網路系統（Uber App）與多元化計程車車隊合作夥伴今（11）日宣布，10月13日起於台北市、新北市及基隆市部分地區推出「預約搭乘」，主打隨時彈性排程、準時接送保證、乘客免費取消、費用事先預估、多元乘車選擇等五大功能，讓乘客可輕鬆安排行程。

Uber 台灣總經理楊思祥表示，「隨時彈性排程」讓乘客可預約30分鐘前至30天內的乘車行程；「準時接送保證」亦即若出發延遲，將提供準時接送保證金作為補償禮遇，經濟型行程補償50元 Uber Cash 點數，豪華型行程補償75元 Uber Cash 點數，可用於 Uber 和 Uber Eats App 消費折抵。

「乘客免費取消」亦即乘客最晚可在行程前1個小時免費取消預約行程，若晚於行程預定出發時間內一小時取消，將收取消費用，「尊榮優步」是150元，其餘120元。

另「費用事先預估」亦即預約行程時，就可確認車資與預約搭乘費用總和，費用是行程完成時扣款；「多元乘車選擇」亦即可依需求選擇菁英優步、菁英 Plus、減碳優步、寶寶優步、毛孩優步、樂聚優步等。

Uber 表示，Uber App 「預約搭乘」功能與國境開放同步上線，10月13日至11月30日前，透過 Uber 「預約搭乘」前往台北松山機場或桃園國際機場，並完成該趟預約功能行程，即可獲得一次性200元 Uber Cash 點數優惠。