國慶連假過後，支持國民黨桃園市長參選人張善政的朋友，11日成立「張善政之友會」，張善政也到場致意，在眾人高呼「凍蒜」口號中抵達會場，他致詞表示，覺得很慶幸自己有這麼多願意主動支持的朋友，呼籲大家在「1126挺善良」。

近百名支持者湧進桃園市中正藝文特區旁的「張善政之友會」會場，要為張善政選情加油打氣，不少人主動當志工為訪客消毒雙手做防疫。其中前桃園縣長吳志揚先抵達會場，受到大家鼓掌熱烈歡迎。吳志揚致詞表示，他在任內全力促成桃園縣升格為桃園市，期待在桃園機場改建、航空城等政策推動下，將桃園市建設成與新加坡並駕齊驅的國際大都會。

張善政也現身會場，讓眾人高呼「張善政當選」口號，鼓掌尖叫不斷，讓現場氣氛嗨到最高點。他致詞表示，他對這場選舉充滿感恩，因為有太多好朋友，用各種方式全力支持，讓他感到非常幸福，他也當場深深一鞠躬，向出席的支持者表達謝意。

張善政表示，民進黨在這場選舉用各種惡毒的手法，讓他蒙受不白之冤，連他的論文、研究案都被拿出來抹黑，但他強調，自己是真材實料，絕對經得起考驗。至於對手的缺失，他強調，「我們只要陳述事實，他哪裡做不好，我們根據事實講出來，讓大家做判斷」。

張善政說，這次選舉競選總部提出一個口號「1126挺善良」，他認為這場選舉是「挺善良、反惡霸」的選舉，呼籲大家在1126這天去投票，把善良與正直找回來。因為這裡的樓上就是張善政辦公室，他並承諾，未來他會常常來這邊走動，與與善良之友會的大家聊聊心裡的想法。