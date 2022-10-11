大陸江蘇省蘇州市有名車主拍下1段影片PO網，引起網友紛紛議論，他表示媽媽見他的灰色車子髒了，原本先是用清水清洗過後，發現車上還是有髒汙，於是拿起鋼刷加上清潔劑，努力的要去除髒汙，但待他發現時，車子上的車漆已經被刮花了，對於媽媽的好心不禁感嘆「好笑又心痛」；網友見影片也笑說「這母愛多麼深刻」、「可能媽媽比較喜歡不鏽鋼色吧」。

綜合陸媒報導，江蘇省蘇州市有位媽媽看見兒子的灰色車子髒了，第一次媽媽只用清水沖洗，發現車身並未洗乾淨，於是，便拿著鋼刷開始針對髒污處刷洗，車子洗到一半後，兒子回來看見媽媽竟拿著鋼刷洗車，看著車漆被刮花心疼不已；對此，該車主則表示，由於車子已經開了一段時間了，再想到媽媽是出自於好心，也不忍說些什麼，但感受到好笑又心痛。

影片一出，網友紛紛留言表示「沉重的母愛」、「兒子有空多帶母親外出旅遊，見見世面」、「在媽媽心中沒有什麼是鋼刷加清潔劑洗不乾淨的東西」、「這母愛多麼深刻」、「可能老人家比較喜歡不鏽鋼色吧」、「這麼媽媽沒發現越擦越糟嗎？」、「老一輩的自我陶醉式關心」、「溢出的母愛」、「我弟也這樣幫我洗過」。

不過另外也有網友質疑原PO是不是為了衝影片流量，刻意拍的影片「發現了先拍影片？」、「為了拍個影片，捨得下重本啊」、「明顯感覺現在做什麼都能拍成影片」、「這年頭眼裡只有流量」、「為了流量也是拚了」。