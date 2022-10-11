台南知名歷史景點「安平古堡」將被改名為「熱蘭遮堡」，在網路與當地討論不斷，但絕大多數民眾皆認為此舉意義不大，且發音太繞口，台語讀音根本不會唸。對此，就有網友到PTT論壇及文化部臉書貼文下方留言狂轟，「預算用不完嗎？」、「浪費公帑的更名」等，引發討論。

文化部強調，眾人熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的是國定古蹟名稱，例如：位於台南市的「台灣文學館」，所在地為國定古蹟「原台南州廳」，但大眾使用名稱還是「台灣文學館」；台北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「台北公會堂」，大眾平常還是會稱呼為「中山堂」，「安平古堡」也是如此。

文化部表示，「安平古堡」園區中，分別有「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩處國定古蹟，即1624年開始興建的熱蘭遮堡（Fort Zeelandia）。此2處古蹟因先前公告的定著土地（古蹟範圍）與指定理由不甚完整，文化部於110年8月委託成功大學進行調查計畫，經調查發現2處應為同一遺構。因此，文化部於111年8月26日第9屆《古蹟歷史建築紀念建築審議會》會議通過，將2處古蹟合併，並調整名稱為「熱蘭遮堡遺構」，預計111年11月完成法定公告程序。

對此，就有大量網友湧入PTT論壇及文化部臉書，紛紛留言表示「預算用不完嗎...」、「吃飽沒事做就是在講這種人」、「國民黨的要改，殖民地的就要保留，太雙標」、「這應該是廣義抗中保台的一部份」、「國民黨的要改名，荷蘭殖民不用」、「笑死，正事不會做，只會改名刷存在感」、「什麼政府啦，民生比較重要啦，改什麼名，能幹嘛？」、「怎麼都改這些有的沒的，勞民傷財」、「安平古堡才是真正本土的回憶與親切感，沒事找事做吃飽太撐嗎？浪費錢浪費資源，生雞蛋無/放雞屎有」、「浪費公帑的更名」。